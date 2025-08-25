AZ-Plus

"Haben es dankend angenommen": Clever-Löwe Niederlechner über Schlüssel-Szene gegen Aachen

Der Rückkehrer des TSV 1860 spricht über den 2:0-Auswärtssieg bei Alemannia Aachen und den von ihm erwirkten Platzverweis gegen den Ex-Bayern-Profi Gianluca Gaudino: "Am Ende des Tages haben wir es dankend angenommen."
Matthias Eicher |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die vorentscheidende Szene in Aachen: Florian Niederlechner liegt gefoult am Boden (l.), Gianluca Gaudino (r.) sieht gleich die Gelb-rote Karte. Löwe Haugen (Mitte) grinst, scheint das Unheil für den Aachener in diesem Moment zu ahnen.
Die vorentscheidende Szene in Aachen: Florian Niederlechner liegt gefoult am Boden (l.), Gianluca Gaudino (r.) sieht gleich die Gelb-rote Karte. Löwe Haugen (Mitte) grinst, scheint das Unheil für den Aachener in diesem Moment zu ahnen. © IMAGO/Manfred Heyne
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Lange unter Druck gestanden, schließlich in Überzahl durch einen späten Doppelschlag gewonnen: Florian Niederlechner hat sich nach dem 2:0-Sieg des TSV 1860 bei Alemannia Aachen erfreut gezeigt und über die Schlüsselszene des Duells gesprochen. "Man muss ehrlicherweise auch mal sagen – wenn man gewinnt, ist das leichter – aber der Gegner hat in der ersten Halbzeit wirklich ein gutes Spiel gemacht", sagte der Rückkehrer im BR über ein hartes Stück Arbeit: "In der zweiten Halbzeit haben wir uns mehr vorgenommen, Gelb-Rot hat uns brutal in die Karten gespielt."

Platzverweis als Wendepunkt

Aachens Platzverweis für den Ex-Bayern-Profi Gianluca Gaudino hatte Niederlechner herausgeholt und ordnete hinterher ein: "Schon in der ersten Aktion, in der er mit gestrecktem Fuß reinspringt, hatte er Glück. Dann trifft er mich ganz klar am Fuß." Der Ex-Bundesligaprofi wisse nicht, "ob man es geben muss, das muss der Schiri entscheiden, aber am Ende des Tages haben wir es dankend angenommen."

Positiver Saisonstart

Fazit des Torjägers der Löwen: "Sieben Punkte sind ein sehr, sehr guter Start, da brauchen wir nicht groß drumherum reden." Damit der Mann, der mit dem 1. FC Heidenheim in der Saison 2013/14 Drittligameister geworden war, nun mit 1860 am Ende oben steht, wolle man weiter "von Spiel zu Spiel" sehen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.