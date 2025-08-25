"Haben es dankend angenommen": Clever-Löwe Niederlechner über Schlüssel-Szene gegen Aachen
Lange unter Druck gestanden, schließlich in Überzahl durch einen späten Doppelschlag gewonnen: Florian Niederlechner hat sich nach dem 2:0-Sieg des TSV 1860 bei Alemannia Aachen erfreut gezeigt und über die Schlüsselszene des Duells gesprochen. "Man muss ehrlicherweise auch mal sagen – wenn man gewinnt, ist das leichter – aber der Gegner hat in der ersten Halbzeit wirklich ein gutes Spiel gemacht", sagte der Rückkehrer im BR über ein hartes Stück Arbeit: "In der zweiten Halbzeit haben wir uns mehr vorgenommen, Gelb-Rot hat uns brutal in die Karten gespielt."
Platzverweis als Wendepunkt
Aachens Platzverweis für den Ex-Bayern-Profi Gianluca Gaudino hatte Niederlechner herausgeholt und ordnete hinterher ein: "Schon in der ersten Aktion, in der er mit gestrecktem Fuß reinspringt, hatte er Glück. Dann trifft er mich ganz klar am Fuß." Der Ex-Bundesligaprofi wisse nicht, "ob man es geben muss, das muss der Schiri entscheiden, aber am Ende des Tages haben wir es dankend angenommen."
Positiver Saisonstart
Fazit des Torjägers der Löwen: "Sieben Punkte sind ein sehr, sehr guter Start, da brauchen wir nicht groß drumherum reden." Damit der Mann, der mit dem 1. FC Heidenheim in der Saison 2013/14 Drittligameister geworden war, nun mit 1860 am Ende oben steht, wolle man weiter "von Spiel zu Spiel" sehen.
