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Sehr gute Nachrichten für die Löwen: Dieser Großsponsor bindet sich weiter an den TSV 1860

Sehr gute Nachrichten für Sechzig: Die Löwen wollen noch in dieser Woche einen Sponsoren-Deal verkünden. Die AZ kennt jetzt schon die Details.
Felix Müller |
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Geschäftsführer Manfred Paula beim Derby. Im Hintergrund gut zu sehen: Es hängt bereits wieder Stadtsparkassen-Werbung.
Geschäftsführer Manfred Paula beim Derby. Im Hintergrund gut zu sehen: Es hängt bereits wieder Stadtsparkassen-Werbung. © IMAGO/Ulrich Wagner (www.imago-images.de)

20 Jahre ist die Stadtsparkasse schon Premiumpartner, viele Tausend Münchner Löwenfans tragen die Löwen-Karte im Geldbeutel, Generationen an Jugendspielern sind in Trikots mit der Stadtsparkasse auf der Brust an der Grünwalder Straße aufgelaufen. Doch nach dem Neuanfang beobachtete die Stadtsparkasse zunächst, wie es weitergeht in Giesing. Ihr Logo tauchte bei Heimspielen zwar schon wieder etwa auf Werbebanden auf, offiziell erklärt hat man sich zur weiteren Zusammenarbeit aber nie.

Die Stadtsparkasse kommt sogar wieder auf die Trikots etlicher Löwen-Mannschaften

Bis jetzt. Wie die AZ erfuhr, wird 1860-Geschäftsführer Thomas Probst dieser Tage offiziell mitteilen, dass die Stadtsparkasse ein Großsponsor der Sechzger bleibt. Nach AZ-Informationen wird man nicht nur die Spielbetriebs-GmbH unterstützen, sondern auch weiterhin intensiv in den Nachwuchs investieren. Die Mannschaften von der U9 bis rauf zur U17 sollen auch in Zukunft die Stadtsparkasse als Trikotsponsor haben. Bei den Profis soll es unter anderem spezielle Halbzeit-Aktionen geben, bei ausgewählten Heimspielen will die Bank auch die Einlaufeskorte stellen, also Kindern den Traum ermöglichen, gemeinsam mit den Spielern aufs Feld zu laufen.

Geschäftsführer Manfred Paula beim Derby. Im Hintergrund gut zu sehen: Es hängt bereits wieder Stadtsparkassen-Werbung.
Geschäftsführer Manfred Paula beim Derby. Im Hintergrund gut zu sehen: Es hängt bereits wieder Stadtsparkassen-Werbung. © IMAGO/Ulrich Wagner (www.imago-images.de)

"Die Loyalität und das Herzblut der Löwen-Fans hat mir sehr imponiert", sagt Stadtsparkassen-Vize-Chef Stefan Hattenkofer auf AZ-Anfrage. "Alle Beteiligten haben eindrucksvoll gezeigt, was echter Teamgeist und eine gemeinsame Idee erreichen können." Als Stadtsparkasse München unterstütze man die Löwen gerne weiterhin auf ihrem Weg.

Sehr gute Nachrichten für die Sechzger. Und erfreulich wohl auch für viele Münchner Löwen-Fans. Sehr naheliegend zumindest, dass es die beliebte Sparkassen-Löwen-Karte bald wieder geben dürfte. Ob erstmals mit dem historischen Logo oder nun doch schon wieder mit dem Löwen, das wird sich noch zeigen. 

 

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3 Kommentare
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  • gubr vor 16 Stunden / Bewertung:

    Also Großsponsor ist definitiv was anders. Natürlich großer Dank der Stadtsparkasse für ihr Engagement aber 60 braucht um in der 3. Liga, sofern man es irgendwann hinauf schaffen sollte, um nicht dauernd mit dem Abstieg kämpfen zu müssen, mindestens 5 Millionen Einnahmen pro Jahr. Man hat es ja die letzten Jahre gesehen, dass man immer HI anbetteln musste und da hatte man mit der Bayrischen zumindest noch einen größeren Sponsor im Boot.

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  • Chris_1860 vor 10 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von gubr

    Kennst Du die Etatzahlen der neuen Gesellschaft, d.h. Einnahmen (alle bisherigen Sponsoren, Spenden, eig. Merch-Erlöse wie Tausende Trikots, Eintrittskartenerlöse etc.) und Ausgaben?

    Falls ja, woher, bitte Details posten.

    Falls nein bitte die "nötigen mind. 5 Mio Einnahmen" zzgl. der Ausgaben belegen.

    Durch die Dialog und das Crowdfunding FFTP kamen alleine ca. 750 000 in die Kasse des Viertligaetats. Fast soviel, wie die Bayrische zuletzt in Liga 3 zahlte.

    Sollten wir aufsteigen, würde Dialog weiter anheben, es gibt Klauseln hierzu. Zzgl. weitere Sponsoren, TV-Gelder etc.

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  • gubr vor 15 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Chris_1860

    Ich kenne sie natürlich nicht aber es wurde ja schon hier oft geschrieben, dass Sie Mitarbeiter des eVs sind und somit mehr Einblick haben sollten. Die Verantwortlichen schweigen sich zu den Finanzen ja aus.
    Ich kann aber 1 und 1 zusammenzählen, denn die Lizenzsumme von ca 3 Millionen ist ja nicht einfach so da, sondern weil das das Mindeste ist um in der 3. Liga überhaupt bestehen zu können. Da fehlen aber noch notwendige Einkäufe von Spielern und andere 60 spezifische Ausgaben (z.B. Stadionmiete ÖPNV) und wenn man nicht nur am Überleben herumkrebsen will muss man da auch Verstärkung holen inkl die Gehälter zahlen. Nicht umsonst hat das ja 60 all die Jahre nicht geschafft und musste immer um zusätzliches Geld betteln. Wenn man dann so zusammen addiert was HI die letzten Jahre immer zustecken musste so sind die 5 Millionen sicher keine allzu verkehrte Schätzung. Crowdfunding wird nicht jedes Jahr die Regel sein. Das war einmalig.

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