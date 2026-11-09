"Gut, wenn wir früher in die Winterpause gehen": Warum sich Sechzig-Matchwinner Eberwein über die lange Unterbrechung freut

Die Winterpause wird für die Löwen länger als zunächst angenommen. Michael Eberwein, Matchwinner beim Sieg in Eltersdorf, kann dem etwas Positives abgewinnen.

Eigentlich hätten sich die Löwen ja nach dem 5. Dezember und dem Auswärts-Duell beim FC Augsburg II, dem bereits zweiten Duell der Rückserie, in die XXL-Winterpause verabschiedet. Weil das Duell aufgrund der hohen zu erwartenden Kulisse nicht im Rosenaustadion, sondern im 30.660 Zuschauer fassenden Bundesliga-Stadion (WWK Arena) stattfinden soll, wurde es auf den 16. oder 17. Februar und damit ins Fußball-Jahr 2027 verschoben.

"Vor- und Nachteile" habe der vorzeitige Winterschlaf der Blauen, so Sechzigs Offensiv-Star Michael Eberwein. "Wenn man sagt, dass wir gerade einen Lauf haben und durchziehen können, würde man natürlich gerne weiterspielen", erklärte er nach dem 1:0-Auswärtssieg des TSV 1860 beim SC Eltersdorf, bei dem er den entscheidenden Treffer schoss.

Eberwein: "Gut, wenn wir früher in die Winterpause gehen"

Mit Blick auf die verletzten Löwen wie Spielmacher Tunay Deniz (Kreuzbandriss), Rechtsverteidiger Mark Gevorgyan (Knieverletzung), Raphael Ott (Sprunggelenksverletzung) und Eric Uhlmann (Fußverletzung) meinte Eberwein, dass die verschobene Partie für die Blauen durchaus gut sei: "Andererseits sieht man schon, dass wir einige angeschlagene und verletzte Spieler haben und kann schon sagen, dass es gut ist, wenn wir früher in die Winterpause gehen."

Ungewöhnlicher Rahmen für ein Regionalligaspiel: Die Partie von 1860 bei Augsburg II wird in der 30.000 Zuschauer fassenden WWK-Arena ausgetragen. © Klaus Rainer Krieger

Vielleicht nicht bei Deniz, aber bei den restlichen Spielern sowie einigen anderen Akteuren und kleineren Wehwehchen könnte die Winterpause über fast drei Monate guttun, um sich auszukurieren und in der Winter-Vorbereitung die Grundlagen dafür zu legen, dass der TSV Mitte Mai ganz oben steht und Ende Mai/Anfang Juni in der Aufstiegsrelegation um die Rückkehr in den Profifußball kämpft.

TSV 1860 plant (noch) kein Wintertrainingslager

Übrigens: Ein Winter-Trainingslager wird es nach AZ-Informationen Stand jetzt keines geben, wobei sich die internen Überlegungen der Sechzger noch verändern können. Der TSV bastelt derzeit an seinem Testspiel-Terminkalender nach dem Winterurlaub, genaue Termine sind allerdings noch nicht bekannt.

Coach Alper Kayabunar hatte kürzlich erklärt, längere Winterpausen in seiner Laufbahn und der bereits vierten Regionalliga-Spielzeit inzwischen gewohnt zu sein, den Spielern Laufpläne an die Hand zu geben und mit fittem Personal so professionell wie möglich in die Vorbereitung einsteigen zu wollen.

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