Exklusiv Grünwalder Stadion: Das Rathaus ist sich einig – was heißt das für den TSV 1860?

Dieter Reiter setzt auf eine Erbpachtlösung, so könnte der TSV 1860 das marode Grünwalder Stadion übernehmen und sanieren. Doch es gibt viele Fragezeichen. Und: Es braucht eine Mehrheit im nächsten Stadtrat.

30. Dezember 2025 - 08:47 Uhr

Zwei, die miteinander können: Löwen-Präsident Gernot Mang und OB Dieter Reiter. © IMAGO/Ulrich Wagner