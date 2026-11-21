Löwen-Präsident Gernot Mang war am Samstagabend Gast auf dem AZ-Sofa und sprach unter anderem über das Grünwalder Stadion.

Seit Juli 2025 ist Gernot Mang Präsident des TSV 1860 – und hat in seinen knapp eineinhalb Jahren als Oberlöwe mehr erlebt als so mancher seiner Vorgänger in mehreren Jahren. Am Samstagabend war Mang zu Gast auf dem AZ-Sofa im Deutschen Theater. Dort ging es unter anderem auch um den Ausbau des Grünwalder Stadions.

In Rathaus-Kreisen betont man derzeit, dass die Stadt und die Löwen sehr optimistisch seien, dass die Übernahme des Sechzger-Stadions in Erbpacht durch den Verein und der daran angeschlossene Umbau tatsächlich Wirklichkeit werden könne. Für Erzrivale FC Bayern, der dort aktuell mit der zweiten Mannschaft aufläuft, wäre dann aber kein Platz mehr. Dies stellte Mang zuletzt klar.

Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen äußerte sich dazu am Mittwoch auf dem AZ-Sofa: "Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass unsere Amateure dort nicht mehr spielen." Und: "Ich kann mir nicht vorstellen – welche Konstruktion auch immer die Stadt München wählt – die Übergabe dieses städtischen Stadions an einen Klub nicht mit Bedingungen zu versehen, dass andere Nutzer dieses Stadions dort nicht auch weiterhin ihre Heimat haben."

Wie geht es mit dem Grünwalder Stadion weiter? © IMAGO

Mang über den FC Bayern: "Sollten wir erste Liga spielen, dürfen sie auch im Sechzger Stadion spielen"

Der Konter folgte am Samstagabend von Sechzigs Präsident, der darauf angesprochen erst einmal einen Schluck Wasser trinken musste: "Es ist immer schön, dass wir in letzter Zeit so oft vom FC Bayern genannt werden, das heißt, wir sind doch interessant und machen einiges richtig." Er betonte noch einmal: "Das Ziel ist es, das Stadion auf Erbpacht zu übernehmen und auszubauen. Dann ist es klar: Ein Stadion, ein Hausherr."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Und schob hinterher: "Mit Verlaub, der FC Bayern hat drei Stadien, zwei davon sind drittligatauglich und ich glaube, sie haben noch Platz da für die Amateure." Zur Erinnerung: Dem Rekordmeister gehört neben der Allianz Arena und dem Campus mittlerweile auch der Sportpark Unterhaching.

Ein Versprechen machte Mang dem Lokalrivalen jedoch: "Sollten wir Erste Liga spielen, dürfen sie auch im Sechzger Stadion spielen", sagte Mang schmunzelnd und erntete Applaus. Zu einem Mieter FC Bayern wollte sich Mang bewusst nicht weiter äußern.

Gernot Mang (r.) am Samstagabend auf dem AZ-Sofa im Deutschen Theater im Gespräch mit AZ-Sport-Chef Krischan Kaufmann (l.) und AZ-Sport-Vize Florian Weiß. © Wackerbauer

TSV 1860 ist offen für andere Mieter im Grünwalder Stadion

Bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern hatte Präsident Herbert Hainer am Samstag in Richtung Löwen mit Blick auf den Derbysieg der zweiten Mannschaft gestichelt: "Unsere Kleinen sind zu groß für euch, haben unsere Fans gesungen. Dem gibt es nichts hinzuzufügen."

Auch darauf hatte Mang eine Antwort: "Wir haben im Sommer den Verein zurückgewonnen, dieser Sieg ist viel größer und Derbys gibt es noch viel mehr." Zudem verwies er darauf, dass die Jugendmannschaften der Löwen regelmäßig die der Bayern bezwingen können, zuletzt am Samstag die U15 (1:0).

Für andere Mieter in Giesing, wie beispielsweise die Munich Ravens (Spielbetrieb in der Fußball-Sommerpause), zeigte sich der Löwen-Boss offen. Mit den American Footballern, die derzeit in Unterhaching spielen, habe er "den ein oder anderen Austausch" gehabt, dieses Modell "wäre eine Überlegung, ganz klar".