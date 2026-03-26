Grünwalder-Debatte: 1860-Präsidium um Gernot Mang von Markus Söder empfangen

Nun schaltet sich auch Markus Söder in die Diskussion um das Grünwalder Stadion mit ein. Das Präsidium des TSV 1860 wurde in der Bayerischen Staatskanzlei empfangen.

Die Debatte um das Grünwalder Stadion zieht immer größere Kreise. Sechzigs Präsident Gernot Mang kündigte zuletzt bereits in der AZ an, auch mit der bayerischen Staatsregierung "Gespräche zu führen", nun setzte er es in die Tat um.

Das Präsidium des TSV 1860 wurde von Markus Söder, der früher selbst in Giesing gewohnt hatte, am Donnerstag Vormittag in der Bayerischen Staatskanzlei empfangen.

"Tolles und konstruktives Gespräch mit dem Ministerpräsidenten"

Die AZ hatte Mang direkt nach dem Termin in der Staatskanzlei erreicht: "Wir hatten ein tolles und konstruktives Gespräch mit dem Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei in sehr angenehmer Atmosphäre zu vielen Themen rund um den TSV 1860. Wir haben vereinbart, dass wir zu den besprochenen Themen auch künftig in einem engen Austausch bleiben. Ich bedanke mich bei Ministerpräsident Dr. Markus Söder, dass er sich für uns und unsere Themen Zeit genommen hat."

Unterdessen wird das Thema Sechzgerstadion wohl auch im Rathaus weiterhin eine große Rolle spielen. Nachdem die AZ von der Löwen-Audienz in der Staatskanzlei erfahren hatte, fragte sie direkt auch bei Sport-Bürgermeisterin Verena Dietl nach. Die SPD-Politikerin zeigte sich optimistisch, dass auch unter einer neuen Koalition mit dem neuen OB Dominik Krause (Grüne) ein Ausbau des Grünwalder Stadions beschlossen werden könnte. "Ich bin zuversichtlich, dass sich auch die zukünftige Regierung voll und ganz für die Löwen einsetzt und für das Grünwalder Stadion, weil sich ja auch im Wahlkampf alle dafür positioniert haben", sagte Dietl. "Jetzt ist es wichtig, das Projekt voranzutreiben. Ich als Löwin habe mich immer mit voller Überzeugung dafür eingesetzt, dass es genau dieses Stadion braucht. Ich bin zuversichtlich, dass es uns dieses Jahr gelingt, das auf den Weg zu bringen auch mit dem hohen Engagement des TSV 1860 selbst."

CSU-Chef Markus Söder © Michael Kappeler/dpa

Stadion-Ausbau auch Thema in den Koalitionsverhandlungen

Dietl glaubt sogar, dass der Stadion-Ausbau in den wohl sehr bald anstehenden Koalitionsverhandlungen Thema wird. "Ich würde dieses Projekt auch in Koalitionsverhandlungen einbringen", sagte Dietl. Sie wird das Team der SPD in den Sondierungsgesprächen (ab diesem Freitag) und den dann wohl folgenden Koalitionsgesprächen mit anführen.

Die Staatskanzlei hielt sich auf AZ-Anfrage selbst zu dieser Thematik noch bedeckt: "Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu internen Gesprächen grundsätzlich nicht äußern." Die AZ weiß aber, dass es beim dem einstündigem Gespräch natürlich auch um das Grünwalder Stadion und eine mögliche finanzielle Unterstützung des Projekts durch den Freistaat im Zuge der Münchner Olympia-Bewerbung ging.