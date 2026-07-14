Grünwalder-Deal: Stadt stellt dem TSV 1860 eine wichtige Bedingung

Die neue Fußballfirma des TSV 1860 schließt einen (zweiten) Überlassungsvertrag für das Grünwalder Stadion. Was das für die Löwen bedeutet.

14. Juli 2026 - 18:22 Uhr

Kultsportstätte in München: Das Grünwalder Stadion in Giesing. © IMAGO