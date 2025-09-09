Dieter Reiter hat in der AZ erklärt, er sehe keinen Zusammenhang zwischen der Stadion-Entscheidung und der Olympia-Bewerbung. Nun reagieren die großen Fangruppen der Sechzger mit einem Brandbrief. Die AZ erklärt die Debatte.

Es ist nicht das erste Mal, dass Löwen-Fans und ein Münchner Oberbürgermeister beim Thema Olympia-Bewerbung aneinandergeraten. Und doch kommt es ein bisserl überraschend. 2010 war es, als SPD-OB Christian Ude Pläne fürs Sechzgerstadion gekippt hatte - aber eine Bewerbung für Winterspiele vorantrieb.

Wie Sechzger-Anhänger einst für ein "Nein" zu Olmypia demonstrierten

Löwenfans entrollten damals Plakate, auf denen stand: „Wenn Du unseren Traum zerstörst, zerstören wir Deinen: Pro Pyeongchang 2018!“ - die Stadt in Südkorea bewarb sich ebenfalls um die Spiele. Auf einem anderen Banner stand „3 Mrd. Euro für drei Wochen im Winter, aber keinen Cent für 150 Jahre Tradition“.

Fan-Banner zur neuerlichen Olympia-Bewerbung Münchens waren im Grünwalder Stadion bisher keine zu sehen, obwohl - oder gerade weil - das Grünwalder als Spielort für Rugby vorgesehen ist.

Reiter: Kein Zusammenhang zwischen Olympia-Bewerbung und Stadionausbau

Doch das könnte sich rasch ändern. Denn bisher hatten die politisch engagierten Sechzger-Anhänger gehofft, dass aus der Olympia-Bewerbung auch ein Push für den Stadion-Ausbau entstehen könnte. Diese Hoffnung sehen nun viele zerstört, nachdem OB Dieter Reiter (SPD) im großen Stadion-Interview in der AZ klargestellt hatte, dass es für ihn keinen Zusammenhang zwischen der Olympia-Bewerbung und der Entscheidung zum Ausbau gebe. Außerdem unterstrich Reiter in dem Gespräch erneut, dass es keinen umfangreicheren Umbau für Steuergeld geben könne, wenn der TSV 1860 sich nicht langfristig an den Spielort bindet.

Am Dienstag nun reagierten Löwen-Fans mit einem offenen Brief an Reiter, unterzeichnet unter anderem von Pro 1860 als großem Interessenverband von (Giesing-begeisterten) Löwen-Fans, den Freunden des Sechzgerstadions als der Bürgerinitiative fürs Grünwalder und der Initiative Sechzig im Sechzger, die von fast allen großen Fangruppen der Löwen und sehr vielen Gastronomen im Stadionumfeld offiziell unterstützt wird.

„Seit Jahren wird die dringend notwendige Ertüchtigung des Grünwalder Stadions hinausgezögert“, klagen die Fans. „Bis heute fehlen nachvollziehbare und belastbare Hintergründe zu Aussagen über Kapazität und Lärmschutz.“ Zwar habe es „zahlreiche Ankündigungen zum Ausbau des Sechzgerstadions“ gegeben, „echter politischer Wille ist bisher jedoch kaum zu erkennen“.

Olympia? "Stand jetzt wenig bis gar keine Zustimmung unter Löwenfans"

Man habe „in den vergangenen Wochen intensive Gespräche in der Löwenfanlandschaft geführt“. Es sei „deutlich geworden, dass eine mögliche Olympiabewerbung abseits von Aspekten wie dem Ausbau des ÖPNV oder einer geringen Chance auf zusätzlichen Wohnraum unter Löwenfans - Stand jetzt - wenig bis gar keine Zustimmung findet“.

Man habe die Stadt früh angefragt, wie stimmberechtigte Fans für den Bürgerentscheid gewonnen werden können, die Frage sei aber unbeantwortet geblieben. Nach dem AZ-Interview sehe man nun „derzeit keinen Anlass“, die Diskussion über eine Olympiabewerbung „fortzuführen“.

Die Fans kritisieren Reiter auch persönlich: „Viele Löwenfans nehmen Sie heute weniger als Gestalter, sondern eher als Verwalter wahr - jemand, der Infrastrukturprojekte nicht nachhaltig vorantreibt. Ihr Wahlkampfversprechen, das Sechzgerstadion ernsthaft auszubauen, ist bisher nicht eingelöst.“

Löwen-Fans fordern "klare Prioritäten"

Ganz aufgegeben, dass noch Bewegung in die Angelegenheit kommt, hat man aber offenbar nicht. „Wir fordern klare Prioritäten: Erst die Umsetzung des Stadionausbaus, der wöchentlich Fußball und gelebte Tradition in München verankert, dann die Diskussion über Großprojekte wie Olympia - oder eine transparente Strategie, die Synergien nutzt.“

Die Initiativen zusammenfassend: „Solange das Sechzgerstadion in der Schwebe bleibt, können wir keine positive Argumentation zugunsten einer Olympiabewerbung finden oder gar unterstützen.“

Ihr Appell an den OB: „Zeigen Sie, dass die Stadt München Fans, Tradition und Sport nicht nur im Wahlkampf ernst nimmt. Wir erwarten, dass die Stadt nun endlich konstruktiv gemeinsam mit dem TSV 1860 nach Lösungen sucht. Der Ansatz, die Kapazität auf 25.000 zu erhöhen, sollte dabei nochmals intensiv und ergebnisoffen geprüft werden.“

Wollen sich bald treffen: OB Dieter Reiter und der neue 1860-Präsident Gernot Mang. © IMAGO/Ulrich Wagner

Genau das wünscht sich auch der neue 1860-Präsident Gernot Mang, der nun unter großem Zeitdruck steht und deshalb bereits via AZ ein baldiges Gespräch mit der Stadtspitze angekündigt hat, einen Nenner mit dem Oberbürgermeister zu finden Ob Proteste der Fans da in diesen Wochen zu- oder eher abträglich sind, da dürften die Meinungen im Löwenkosmos wie so oft auseinandergehen.