Exklusiv Grünwalder-Ausbau Thema bei Merz: Was jetzt in der Bundesregierung besprochen wurde

Rechtliche Hürden gibt es beim Ausbau des Grünwalders auch aufgrund von Berliner Lärmschutzregeln. Münchner Bundestagsabgeordnete wollen das Problem abräumen. Und haben in der Bundesregierung nun einen ersten Erfolg erzielt. Die AZ erklärt die Lage.

12. November 2026 - 20:42 Uhr

Ein Stadion mit Nachbarn: das Grünwalder. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON