Grünwalder-Ausbau oder Umzug nach Riem? Fan-Umfrage bringt überraschendes Ergebnis

Das kommt durchaus überraschend: Bei einer AZ-Umfrage spricht sich nur knapp die Hälfte für einen Verbleib in einem modernisierten Grünwalder Stadion aus, die andere bevorzugt einen Umzug in ein neu gebautes Stadion in Riem.

Umbauen oder Umziehen, das ist hier die Frage! Das Stadion-Thema beschäftigt den TSV 1860 und seine Fans mittlerweile seit vielen Jahren. Die einen sprechen sich klar für einen Verbleib in einem modernisierten und mindestens Zweitliga-tauglichen Grünwalder Stadion aus. Die anderen würden lieber in ein komplett neu gebautes Stadion umziehen, als möglicher Standort wird immer wieder Riem genannt.

Doch wie sind denn nun die Mehrheitsverhältnisse in der Frage aller Löwen-Fragen? Überraschenderweise extrem ausgeglichen, wie aus einer nicht repräsentativen AZ-Umfrage durch den Dienstleister FanQ hervorgeht. "Welche künftige Heimspielstätte wünscht du dir für den TSV 1860 München?", wollten wir wissen. Die Antwort: 50,15 Prozent sind für einen Verbleib auf Giesings Höhen, die anderen 49,85 Prozent für einen Umzug nach Riem. Ein überraschend knappes Ergebnis!

1860-Präsident Mang spricht sich klar für Grünwalder-Verbleib aus

Geht es nach 1860-Präsident Gernot Mang, müssen die Löwen in ihrem Sechzgerstadion bleiben. "Das ist die Heimat, das ist die DNA, das ist eines der Herzen für den Verein. Wir sind in Giesing zu Hause", stellte der Oberlöwen kürzlich auf dem AZ-Sofa klar.

Mang setze sich dafür ein, "dass man mit 25.000 plus wirklich ein Schmuckkästchen in der Stadt München" habe, das "vielleicht dann irgendwann auch zum Wahrzeichen" werde und das man "CO2-neutral und nachhaltig nutzen" könne. Was sein Traum-Grünwalder angehe, würde Mang nochmal an der Kapazität schrauben: "Wenn es 30.000 Zuschauer wären, dann würde ich auch nicht nein sagen." Und: "Die Westkurve so lassen, nur überdacht. Ich möchte ein Stadion haben und keine Arena."

1860 werde demnächst ein Lärmschutzgutachten in Auftrag gegeben, man wolle "im Bestand umbauen". Bis Ende November werde man alle Zahlen haben – und etwa im März die Machbarkeitsstudie.