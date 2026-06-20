"Große Vorfreude": TSV 1860 freut sich auf erstes Testspiel gegen Hitzlspergers Heimatklub

Am Samstag steht für die junge Rumpftruppe des TSV 1860 das erste Testspiel dieser Sommer-Vorbereitung an. Mit Trainer Alper Kayabunar an der Seitenlinie geht es zu Landesliga-Aufsteiger VfB Forstinning.

Kaum zu glauben, aber wahr: Beim TSV 1860 wird trotz aller Auseinandersetzungen, die im Zwangsabstieg der Löwen mündeten und eine Abgangs-Flut verursachten, ab Samstag trotzdem weiter Fußball gespielt. Mit U21-Meistermacher Alper Kayabunar (40) als Chefcoach trifft das junge Rudel an U21-Spielern und wenigen prominenteren Junglöwen wie Paul Bachmann, Lasse Faßmann, Samuel Althaus oder Loris Husic am Samstag um 14 Uhr beim VfB Forstinning auf einen Landesliga-Aufsteiger.

Und auf den Heimatverein von Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger, der mit einem Investorenkonsortium nach AZ-Informationen nach wie vor Interesse an einem Einstieg beim TSV 1860 hat, aber derzeit als TV-Experte bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko weilt.

U21-Coach Kayabunar betreut die Löwen

"Große Vorfreude", verspürte Übungsleiter Kayabunar, dessen Zuteilung zu den Profis oder wie zuvor zur U21 noch nicht final geklärt ist, bereits beim Trainingsauftakt am Montag. Youngster Faßmann, der sich seine Haare zum Neustart blond gefärbt hat, ist fortan nicht nur aus optischen Gründen einer der hervorstechendsten Löwen.

"Das war natürlich ein schönes Bild, dass so viele zum Trainingsstart erscheinen, dass man da so mit offenen Armen empfangen wird und auch während dem Training den Rückenwind gespürt hat", sagte der 20-jährige Abwehrspieler: "Das tut auf jeden Fall sehr gut. Macht sehr viel Spaß – dafür spielt man ja Fußball." Auch in der Spielzeit 2026/27.