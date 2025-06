Neuerung beim TSV 1860: Regelmäßige Kicks sollen den Konkurrenzkampf anfeuern und die Spieler bei Laune halten.

Mit Kevin Volland und Florian Niederlechner hat der TSV 1860 Aufstiegsambitionen geschürt, mit bisher sieben Neuzugängen haben die Löwen ihren Kader vor der Saison 2025/26 fast vollständig beisammen.

Glöckner: "Wir werden eine neue Routine reinbringen"

Es wird aber auch eine Neuerung geben: Laut Cheftrainer Patrick Glöckner werden die Blauen in engmaschigen Abständen Testspiele gegen unterklassige Kontrahenten durchführen, um die sämtliche Spieler im Spielrhythmus zu halten.

"Wir werden eine neue Routine reinbringen, ich denke, das kann man an dieser Stelle verraten. Wir wollen etwa alle drei Wochen einen Testspielgegner, mindestens Bayernliga- oder Regionalliga-Niveau, für die zweite Garnitur organisieren, dass die Jungs hintendran im Rhythmus bleiben und gefordert werden", erklärte der 48-Jährige auf AZ-Nachfrage über die neuen Maßnahmen auf Giesings Höhen.

TSV 1860 will Konkurrenzkampf anfeuern

Glöckner konkretisierte über die künftige Herangehensweise: "Wir hatten Gespräche mit den Spielern und erklärt, dass wir den Konkurrenzkampf anfeuern wollen. Ob man es glaubt, oder nicht: Die Spieler haben sogar gesagt, sie finden es richtig gut, weil sie sonst ihre zwei, drei Prozent abgeben und so wissen: Wir müssen immer durchladen, sonst kommt der Nächste." Fazit: Alle Löwen können sich in den Tests beweisen – und sollen dadurch noch mehr in die Startelf drängen.