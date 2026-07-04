Giesing packt an: Charity-Sause für Löwen startet in Kult-Boazn

Die Giesinger Kult-Bar Bumsvoll und das Löwen-Vereinsheim Bamboleo veranstalten gemeinsam mit weiteren Boazn aus dem Viertel einen Charity-Abend. Was für den Tag geplant ist und wie dem TSV 1860 e.V. so geholfen werden soll.

Gemeinsam mit Freunden ein gemütliches Bierchen trinken und dabei auch noch dem TSV 1860 e.V. beim Neustart unter die Arme greifen? Am 18. Juli (ab 14 Uhr) geht das! Auf Initiative der Giesinger Kult-Bar Bumsvoll und des 1860-Vereinsheims Bamboleo veranstalten an diesem Tag mehrere Boazn aus dem Viertel eine Charity-Aktion für den Mutterverein. Das Motto: "Giesing hält zam!"

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Insgesamt beteiligen sich bislang acht Giesinger Lokalitäten an der Aktion, wobei 60 Prozent der Einnahmen aus Speisen und Getränken an den Mutterverein des TSV 1860 gehen. Der steht nach der eingeleiteten Insolvenz der KGaA und der Gründung einer eigenen Spielbetriebsgesellschaft mittlerweile auf eigenen Beinen – und braucht für den Neuanfang in der Regionalliga logischerweise Kapital.

Unter dem Motto "Giesing hält zam" laden am 18. Juli die Boazn des Viertels zum gemütlichen Beisammensein, um dem Mutterverein beim Neuanfang zu helfen. © ho

Bar-Hopping: Löwen-Fans können sich Urkunde sichern

Auch der Giesinger Kult-Tätowierer Sebastian "Wasi" Hirneiß beteiligt sich an der Aktion. Er hat eigens ein T-Shirt designt, das zum Verkauf steht und dessen Einnahmen vollumfänglich dem Verein zugutekommen. Geplant ist außerdem eine Art "Bar-Rallye": Teilnehmer bekommen eine Stempelkarte und wer in sechs unterschiedlichen Boazn war, darf sich über eine nummerierte Urkunde freuen.

"Jetzt bietet sich die Chance, den Verein unabhängig von Ismaik neu aufzustellen – aber nach der Abspaltung braucht der e.V. Geld. Viele von uns Fans wollen einen Verein, der auch aus eigener Kraft wieder in den Profifußball zurückkehren kann", sagt Mit-Initiator Tizian Hegetusch vom Bumsvoll: "Wir wollen nach dem Ausscheiden des dubiosen Investors und der Unabhängigkeit, die auch eine durchaus Euphorie ausgelöst hat, versuchen, Geld zu sammeln, damit sich der Verein nun neu aufstellen und hoffentlich bald unabhängig von Investoren in den Profifußball zurückkehren kann."

Na dann: Prost, auf die Löwen!