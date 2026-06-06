Interview "Giesing ist ein Lebensgefühl“ – Der Löwenfan, der sein Viertel unter die Haut bringt

In der AZ spricht der Giesinger Hoftätowierer Sebastian "Wasi" Hirneiß über seine Liebe zum Viertel, seine Sorge um dessen Entwicklung, Bayern-Fans in seinem Studio – und das Leiden der Löwenfans in diesen bewegten Tagen.

06. Juni 2026 - 13:26 Uhr | Reinhard Franke

Sebastian "Wasi" Hirneiß in seiner Giesinger Hoftätowiererei. © Daniel von Loeper