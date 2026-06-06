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Interview

"Giesing ist ein Lebensgefühl“ – Der Löwenfan, der sein Viertel unter die Haut bringt

In der AZ spricht der Giesinger Hoftätowierer Sebastian "Wasi" Hirneiß über seine Liebe zum Viertel, seine Sorge um dessen Entwicklung, Bayern-Fans in seinem Studio – und das Leiden der Löwenfans in diesen bewegten Tagen.
| Reinhard Franke
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Sebastian "Wasi" Hirneiß in seiner Giesinger Hoftätowiererei.
Sebastian "Wasi" Hirneiß in seiner Giesinger Hoftätowiererei. © Daniel von Loeper

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