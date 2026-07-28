Die Aktion "Giesing hält zam" bringt dem TSV 1860 mehrere Zehntausend Euro ein, die genaue Summe hat jetzt das Präsidium verkündet.

Im "Bamboleo" ging an jenem Tag schon um 22 Uhr das Bier aus.

Am 18. Juli platzten einige Bars in Giesing aus allen Nähten. Das Vereinsheim des TSV 1860, das "Bamboleo", hatte sogar ab 22 Uhr kein Bier mehr. Ausnahmezustand! Für diesen Ansturm verantwortlich war die Aktion "Giesing hält zam". An jenem Tag gingen 60 Prozent des Umsatzes für Speisen und Getränke an den Löwen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Präsidium bedankt sich für irre Summe

Die Veranstaltung unter dem inoffiziellen Motto "Saufen für Sechzig" brachte am Ende satte 41.743,38 Euro ein. Das verkündete das Präsidium der Giesinger nun auf Instagram. Heißt: Für 69.572,30 Euro wurde von den Anhängern gebechert und gegessen. "Diese Aktion steht sinnbildlich für das, was unseren Verein und unser Viertel ausmacht: Zusammenhalt, Tatkraft und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen", heißt es.

Der Scheck wurde bereits vor dem Grünwalder Stadion an den Verein übergeben.