"Gibt mir wahnsinnige Gänsehaut": Talent Fiedler von der Stimmung beim TSV 1860 überwältigt

Lance Fiedler erzielt beim ersten Löwen-Sieg in dieser Regionalliga-Saison seinen ersten Treffer für die erste Mannschaft. "Es ist nicht in Worte zu fassen, wie die Fans gejubelt haben", schwärmt der Junglöwe.

Drittes Spiel, erster Sieg: Die Löwen sind endlich in der Regionalliga angekommen! Am Freitagabend setzte sich der TSV 1860 beim FC Memmingen mit einem in der Höhe schmeichelhaften, insgesamt aber nicht unverdienten 3:0-Sieg durch.

Fiedler kam 2023 von Hertha Zehlendorf

"Es ist unglaublich!", meinte Lance Fiedler, der bei seinem zweiten Regionalligaspiel nach einem tollen Diagonalpass von Dennis Dressel und dank eines Ausrutschers von Gegenspieler Maximilian Dolinski in der 58. Spielminute den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 erzielte.

Für Fiedler, der 2023 von Hertha Zehlendorf in die Jugend der Sechzger wechselte und gemeinsam mit zahlreichen anderen Spielern aus der erfolgreichen U21-Mannschaft der vergangenen Saison - immerhin Bayerliga-Meister - in die erste Mannschaft befördert wurde, war es der erste Treffer für die Löwen in der Regionalliga.

Traf für den TSV 1860 gegen den FC Memmingen: Lance Fiedler. © IMAGO

Fiedler: "Ich vertraue meinen Mitspielern da hinten"

"Ich bin vor drei Jahren aus Berlin hierhergekommen und jetzt so etwas zu erleben, gibt mir wahnsinnige Gänsehaut", sagte der 19-Jährige: "Es ist nicht in Worte zu fassen, wie die Fans gejubelt haben, als ich hier reingelaufen bin. Ich konnte es kaum glauben. Ich freue mich riesig!"

Dass die Löwen auch gegen den bisherigen Tabellenführer aus Memmingen zwischenzeitlich zittern mussten, machte dem linken Flügelspieler keine Sorgen. "Ich vertraue meinen Mitspielern da hinten", meinte Fiedler: "Auch Vitus (Eicher, d. Red.) hat es bei den zwei, drei Chancen, die Memmingen hatte, gut gemacht. Aber wir haben vorne natürlich auch Spieler, die den Deckel drauf machen können."

TSV 1860 muss am Dienstag nach Aubstadt

Für die Löwen war es im dritten Spiel nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga der erste Dreier. Der Beginn einer Aufholjagd? "Wir machen jetzt weiter, von Woche zu Woche, hauen alles rein", so Fiedler: "Heute haben wir den Dreier mitgenommen und so muss es jetzt auch weitergehen."

Weiter geht's für die Löwen bereits am kommenden Dienstag mit einem erneuten Auswärtsspiel beim TSV Aubstadt, der als Tabellenneunter ebenfalls nur drei Spiele absolviert hat und mit 1860 aktuell punktgleich ist.