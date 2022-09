Gewinnspiel: 2 x 2 Karten für TSV 1860 gegen Erzgebirge Aue

Gewinnen Sie mit der Abendzeitung und Hacker Pschorr, dem offiziellen Premiumpartner des TSV 1860, Tickets für das Spiel der Löwen gegen den Erzgebirge Aue!

Die Löwen sind perfekt in die Saison gestartet: Sieben Spiele, keine Niederlage – was will man mehr!

Am Freitag, 16. Septmeber (19 Uhr) steht dann das nächste Heimspiel des TSV 1860 an, dann ist Erzgebirge Aue zu Gast im Grünwalder.

Sie, liebe AZ-Leser, können live und kostenlos dabei sein: Die Abendzeitung und Hacker Pschorr, offizieller Premiumpartner des TSV 1860, verlosen zusammen 2 x 2 Karten (Stehhalle) für die Partie gegen den Erzgebirge Aue.

Und: Hacker Pschorr hat noch eine besondere Fan-Aktion. Ein Glücklicher kann mit zehn Spezln im Grünwalder feiern und auf der Dachterrasse ein 1860-Heimspiel live bei einer Brotzeit genießen. Nach einem Meet & Greet mit einem 1860-Vertreter gibt es für jeden einen Kasten des limitierten Sechzger Hell. Anmelden kann man sich für die Aktion unter www.himmlische-fan-momente.de.

