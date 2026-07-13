Exklusiv Gernot Mang bestätigt Kontakt zu Hitzlsperger: "Wäre für den TSV 1860 ein Gewinn"

Präsident Mang erklärt exklusiv in der AZ, dass 1860 Interessent Hitzlsperger gerne einbinden würde und das Investorenmodell mit Investor Ismaik "hinter uns lassen" müsse. Kein Kontakt zu Ex-Löwe Tanner.

13. Juli 2026 - 18:00 Uhr

Präsident Mang kann sich Investoren bei 1860 weiter vorstellen, aber keinesfalls in der Variante Ismaik © IMAGO/Sven Simon