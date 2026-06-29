Genossenschaft als neuer Investor: 1860 per Pauli-Pfad zum Neustart?

Koan Investor mehr – so lautet der blaue e.V.-Plan. Vielmehr soll ein Modell, wie man es vom Kiezklub FC St. Pauli kennt, den TSV 1860 auf solide Beine stellen. Die AZ erklärt den Ansatz der Giesinger.

29. Juni 2026 - 21:15 Uhr

Blick auf die Westkurve mit den Fans des TSV 1860. Sie könnten als Teil einer Genossenschaft als neuer Investor der KGaA auftreten und Hasan Ismaik als Gesellschafter ablösen. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner