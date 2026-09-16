Tunay Deniz präsentiert gegen die Zweitvertretung von Greuther Fürth einmal mehr seine feine Technik. Die Mitspieler zeigen sich fasziniert.

Tunay Deniz ist ein echtes Schlitzohr. Das dürfte mittlerweile im Löwen-Kosmos bekannt sein. Das Zauberfüßchen des TSV 1860 lässt aktuell nichts unversucht. Wirklich gar nichts. Ein Tor mit der Hacke aus rund 15 Metern? Nur zu.

Deniz trug erstmals in der Regionalliga die Rückennummer 10

Geklappt hat es mit dem Traumtreffer am Dienstagabend bei der Zweitvertretung von Greuther Fürth (1:1) nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Nach den beiden Weitschussknallern gegen die DJK Vilzing (2:2) und Schwaben Augsburg (3:0) sollte der dritte Geniestreich binnen weniger Wochen nicht klappen. Trotzdem: Während zahlreiche Teamkollegen unter den Erwartungen blieben, zeigte Deniz erneut einen starken Auftritt.

Nahezu jeder Angriff der Giesinger ging über den Kreativkopf, der an jenem Abend erstmals in der Liga das Trikot mit seiner ausgewählten Rückennummer "10" tragen durfte. Auch an der zwischenzeitlichen Führung war Deniz beteiligt. Der Routinier probierte es mit einem Flatterfreistoß aus rund 25 Metern, den Fürths Keeper Silas Prüfrock nur nach vorne abprallen ließ.

Ich weiß mittlerweile, dass es Tunay aus jeder Lage und Distanz probiert. Michael Eberwein

Mitspieler wissen um Schussstärke von Deniz

Michael Eberwein stand parat, staubte ab. "Ich weiß mittlerweile, dass es Tunay aus jeder Lage und Distanz probiert", sagte der Neuzugang von Borussia Dortmund II und schmunzelte. "Was soll man da sagen?", entgegnete Eberwein auf AZ-Nachfrage und lobte seinen indirekten Vorlagengeber: "Er macht es einfach gut." In dieser Situation fast genial.

"Er ist immer gut für die besonderen und kreativen Momente", so der Torschütze des TSV 1860 weiter: "Er hat immer Ideen und hilft uns damit extrem." Woher Deniz diese Technik hat? "Ich weiß nicht, ob er es jahrelang geübt hat", rätselte Eberwein: "Es ist sicherlich ein bisschen angeboren." Klar ist: "Sein Fuß ist für die Liga sicherlich zu gut."

Profitierte vom Geniestreich von Tunay Deniz: TSV-1860-Torschütze Michael Eberwein. © IMAGO

Niederlechner mit lobenden Worten für Deniz

Oder einfach: das beste Füßchen der Regionalliga. Eines, das sich vor wenigen Wochen bewusst für den Löwen und gegen höherklassige Vereine entschieden hat. Deniz fühlt sich im Verein und der Stadt wohl. Die Schlüsselrolle, die ihm der Verein nach AZ-Informationen bei seiner Unterschrift zugesagt hat, kann er aktuell genauso ausfüllen.

Von seinem Kreuzbandriss, der ihn nahezu die komplette vergangene Saison ausgebremst hatte, ist wenig bis nichts mehr zu sehen. "Er tut uns wirklich gut", betonte auch Florian Niederlechner: "Er ist ein top Spieler." Und bald schon einer, der nicht nur die 10 auf dem Rücken trägt. Am Sonntag (15 Uhr) werden die Giesinger gegen den 1. FC Nürnberg II erstmals die Namen auf den Jerseys tragen.

Dann weiß auch die ganze Liga: Das Schlitzohr des Löwen, es hat einen Namen. Gestatten: Deniz, Deniz Tunay.