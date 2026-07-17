Gebäude, Plätze, Spieler: Was der Deal der neuen 1860-GmbH mit der KGaA bedeutet

Die neue Fußballfirma des TSV 1860 mietet sich bei der vorinsolventen KGaA ein und erhält dadurch Zugriff auf Gebäude, Mitarbeiter, Plätze und Spieler.Neustart damit fix, Nachspiel nicht ausgeschlossen.

17. Juli 2026 - 21:02 Uhr

Die Löwen um Geschäftsführer Thomas Probst tüfteln an der neuen Saison - und haben ein Sondertrikot. © Stefan Matzke / sampics