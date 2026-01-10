AZ-Plus

"Gab es keine Zweifel": Kauczinski verrät das teaminterne Ziel des TSV 1860 für die Rückrunde

Der TSV 1860 ist wieder zurück in München. Trainer Kauczinski zieht eine positive Bilanz, sieht aber trotz Trainingslager noch Verbesserungspotenziale. Das Team hat sich selbst auf Rückrundenziel festgelegt.
Kilian Kreitmair |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 3  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Sein Fazit zum Trainingslager in Belek fällt positiv aus: Löwen-Trainer Markus Kauczinski.
Sein Fazit zum Trainingslager in Belek fällt positiv aus: Löwen-Trainer Markus Kauczinski. © sampics

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar