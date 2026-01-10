"Gab es keine Zweifel": Kauczinski verrät das teaminterne Ziel des TSV 1860 für die Rückrunde

Der TSV 1860 ist wieder zurück in München. Trainer Kauczinski zieht eine positive Bilanz, sieht aber trotz Trainingslager noch Verbesserungspotenziale. Das Team hat sich selbst auf Rückrundenziel festgelegt.

10. Januar 2026 - 13:01 Uhr

Sein Fazit zum Trainingslager in Belek fällt positiv aus: Löwen-Trainer Markus Kauczinski. © sampics