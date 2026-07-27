Exklusiv Gab bereits Gespräche mit Mang und Liebig: Investorenkonsortium zeigt Interesse am Einstieg beim TSV 1860

Ein Investorenkonsortium zeigt Interesse an einem Einstieg beim TSV 1860. Das bestätigt Präsident Gernot Mang der AZ exklusiv.

27. Juli 2026 - 18:19 Uhr

Bestätigt der AZ die Gespräche mit einem Investoren: Präsident Gernot Mang. © IMAGO