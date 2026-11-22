Für den guten Zweck: TSV 1860 unterstützt "Aktion Brücke"
Einen Tag nach dem AZ-Sofa im Deutschen Theater war Gernot Mang in Giesing für den guten Zweck unterwegs.
Am Sonntag hat Sechzigs Präsident zusammen mit Vertretern der aktiven Fanszene, Fanbetreuer Christian Poschet und Julian Bell sowie Fabian Wagner die "Aktion Brücke" an der Heilig-Kreuz-Kirche unterstützt.
Bell und Wagner helfen mit bei der Essensausgabe
Die Sechzger halfen bei der Ausgabe warmer Mahlzeiten oder auch bei der Verteilung von Lebensmitteln und Kleidung mit. "Gerade in Giesing, wo die Löwen tief verwurzelt sind, bedeutet Gemeinschaft auch, füreinander da zu sein", schrieb der TSV 1860 auf Facebook. "Dem Viertel etwas zurückgeben. Nicht nur mit Worten, sondern mit Taten."
Die Sechzger wollten sich damit auch bei den "vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Aktion Brücke, die sich mit großem Engagement für ihre Mitmenschen einsetzen" bedanken.
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- TSV 1860 München
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