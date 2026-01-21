Kommentar Für den Aufstieg braucht es einen Haugen-Ersatz beim TSV 1860

Matthias Eicher, der Löwen-Reporter der AZ, über Sechzigs Enthaltsamkeit in dieser Transferperiode.

21. Januar 2026 - 16:11 Uhr

Sigurd Haugen fällt derzeit mit einem Kieferbruch verletzt aus. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner