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Für Begleitung der Entwicklung der Spielbetriebs-GmbH: TSV 1860 hat neues Gremium

Der TSV 1860 hat einen Beirat für die Spielbetriebsgesellschaft konstituiert.
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Teil des neuen Gremiums des TSV 1860: Peter Schaefer und Christian Dierl.
Teil des neuen Gremiums des TSV 1860: Peter Schaefer und Christian Dierl. © IMAGO

Hinter den Kulissen haben die Löwen in den vergangenen Wochen wie fleißige Bienchen gearbeitet, nun hat der Verein auch einen Beirat für die neue Spielbetriebsgesellschaft konstituiert.

Beirat soll Entwicklung der Spielbetriebsgesellschaft begleiten

Das gaben die Giesinger auf ihren Klubkanälen bekannt. Dem neuen Gremium des TSV 1860 gehören seitens des Präsidiums Peter Schaefer und Christian Dierl an.

Auch die beiden Verwaltungsräte Sebastian Seeböck und Gerhard Meyer sind Teil des Beirats. "Mit der Konstituierung nimmt der Beirat seine Arbeit auf und wird die Entwicklung der Spielbetriebs-GmbH künftig begleiten", heißt es.

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