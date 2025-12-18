Stürmer Florian Niederlechner verlängert beim TSV 1860 bis 2027. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt.

Beim TSV 1860 werden die Packerl schon vor Weihnachten ausgepackt. Florian Niederlechner verlängert seinen Vertrag bis 2027. Das gab der Verein am Donnerstagnachmittag bekannt. "Servus Löwen, meine Zeit is no ned vorbei. I muss scho no a paar Tore machen", so der Stürmer in dem Verkündungsvideo: "Einmal Löwe, immer Löwe."

Niederlechner war zuletzt nur Bankdrücker

Kurios: Unter Trainer Markus Kauczinski spielte der Neuzugang von Hertha BSC Berlin zuletzt nur eine untergeordnete Rolle. Niederlechner musste sich mit einem Bankplatz zufriedengeben.