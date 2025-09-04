AZ-Plus

"Freuen uns ungemein": Dulic vor Debüt für die U20-Nationalmannschaft

Sean Dulic steht erstmals im Kader der U20-Nationalmannschaft. Schon am Freitag könnte der Verteidiger des TSV 1860 sein Debüt gegen die Schweiz feiern.
Kilian Kreitmair |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Könnte am Freitag sein Debüt als U20-Nationalspieler feiern: Sean Dulic vom TSV 1860.
Könnte am Freitag sein Debüt als U20-Nationalspieler feiern: Sean Dulic vom TSV 1860. © IMAGO

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar