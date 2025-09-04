"Freuen uns ungemein": Dulic vor Debüt für die U20-Nationalmannschaft

Sean Dulic steht erstmals im Kader der U20-Nationalmannschaft. Schon am Freitag könnte der Verteidiger des TSV 1860 sein Debüt gegen die Schweiz feiern.

04. September 2025 - 14:03 Uhr

Könnte am Freitag sein Debüt als U20-Nationalspieler feiern: Sean Dulic vom TSV 1860. © IMAGO