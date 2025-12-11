Serie "Franken mog i überhaupt ned": Hier beschimpfte Löwen-Präsident einst seine Spieler und Journalisten

AZ-Serie "Münchner Fußballorte". Im vierten Teil geht es um den Gasthof Hinterbrühl von Karl-Heinz Wildmoser (†71). Wo der Löwen-Präsident einst seine Spieler beschimpfte – und gerne auch Journalisten.

Florian Kinast 11. Dezember 2025 - 10:26 Uhr

Ein Mann der klaren Worte: Der ehemalige Präsident des TSV 1860, Karl-Heinz Wildmoser. © IMAGO