Nach dem Heimsieg gegen Ansbach feiern mehrere Löwen auf dem Oktoberfest. Michael Hofmann liefert den Fotobeweis.

Wie passend, wenn der höchste Saisonsieg der Löwen und das letzte Wiesn-Wochenende zusammenfallen: Nach dem 4:0-Heimerfolg des TSV 1860 haben sich zahlreiche aktuelle wie ehemalige Löwen-Stars beim Oktoberfest-Finale gezeigt.

Hofmann und Hoffmann feiern auf dem Oktoberfest

Torjäger Florian Niederlechner, der den Sechzgern die Wiesn- und Mass-Erlaubnis nach dem Kantersieg gegen die SpVgg Ansbach und seinem vierten Saisontreffer am BR-Mikrofon mit einem breiten Grinsen gegeben hatte, war ebenso vor Ort wie Torhüter Vitus Eicher und Chefcoach Alper Kayabunar, der Niederlechners Ansagen mit den Worten konterte: "Das letzte Wort habe immer noch ich!"

Nach AZ-Informationen waren auch die Ex-Spieler Michael Hofmann und Torben Hoffmann zuerst im Stadion und später auf der Theresienwiese: Der einstige Erstliga-Schlussmann Hofmann lieferte den Fotobeweis per Instagram, wo er sowohl ein Bild mit Niederlechner, Eicher und Hoffmann aus dem Hacker-Zelt, als auch eins mit Kayabunar veröffentlichte.

Feierten gemeinsam auf dem Oktoberfest: Torben Hoffmann, Vitus Eicher, Michael Hofmann und Florian Niederlechner. © privat

Ex-Löwe Lang geht nach Sieg auf die Wiesn

Auch eine jüngere Generation war vor Ort: Verteidiger Niklas Lang, der aktuell für den FC Vaduz (Liechtenstein) in der ersten Schweizer Liga aufläuft, hatte sich erst das Duell des alten Vereins als BR-Experte angesehen, um danach auf die Wiesn zu tingeln.

"Überhaupt hier zu sein, ist schön und wenn dann auch noch Oktoberfest ist, dann ist es doppelt schön. Wie ich gehört habe, sind auch Marco Hiller und Fynn Lakenmacher da – mal schauen, ob man sich noch sieht", verriet Lang über zwei weitere Ex-Löwen, die zuerst im Grünwalder Stadion und später gewiss in einem Festzelt gelandet sind.

Gegen Ansbach im Stadion: Niklas Lang. © IMAGO

Deniz konsumierte keinen Alkohol auf dem Oktoberfest

Spielmacher Tunay Deniz, der das 4:0 mit einem sehenswerten direkten Freistoß erzielt hatte, zeigte sich dagegen eher gediegen – mit seiner Frau und den beiden Kindern vor dem Riesenrad. Kein Wunder, schließlich verzichtet Deniz nach AZ-Informationen aus religiösen Gründen auf den Konsum von alkoholhaltigen Getränken.

Wie wild die letzten Fahrten der Blauen in den Festzelten und Fahrgeschäften gelaufen sind, sei dahingestellt. Kayabunar erwartet seine Mannschaft in jedem Fall am Dienstagnachmittag zum Auftakt der Vorbereitung auf das nächste Auswärts-Duell – am Samstag beim FV Illertissen (14 Uhr, AZ-Liveticker).