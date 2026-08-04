"Football for the People": Crowdfunding-Aktion des TSV 1860 knackt die nächste Marke

Die Crowdfunding-Aktion des TSV 1860 hat mittlerweile über 350.000 Euro eingebracht. Auch eine Brauerei aus Schweinfurt spendet.

Bedankten sich mit einem Banner für die Spenden: Die Fans des TSV 1860 im Spiel gegen Schweinfurt.

Ihr eigentliches Ziel hat die Westkurve des TSV 1860 schon erreicht. 250.000 Euro waren nötig, um als Sponsor auf den neuen Trikots der Löwen vertreten zu sein. Entsprechend ziert der Spruch "Football for the People" den Rücken des Jerseys. Doch die Spendenbereitschaft der Crowdfunding-Aktion lässt offenbar nicht nach. Denn am Dienstag wurde die nächste magische Marke geknackt.

Privatbrauerei aus Schweinfurt spendet 1.100 Euro

Über 350.000 (!) Euro haben die Giesinger nun gesammelt. Auch eine Brauerei aus Schweinfurt hat sich jüngst an der Aktion beteiligt. Die Privatbrauerei "Ulrich Martin" sammelte beim Ausschank vor und nach dem Spiel gegen die Löwen (2:2) eine Summe von 1.100 Euro. Dafür hat man eine Geldspendenbox und eine Tonne aufgestellt, in die die Fans ihre Pfandbecher werfen konnten.

Schon während der 90 Minuten bedankten sich die 1860-Ultras bei den zahlreichen Spendengebern, unter denen auch Stars wie Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys waren. Auf einem Spruchband stand: "Football for the People – danke an alle Unterstützer."