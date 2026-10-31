Der TSV 1860 gewinnt mit 4:3 gegen den TSV Buchbach. Nach dem Spiel war Trainer Alper Kayabunar fix und fertig.

Was für ein wilder Flutlicht-Abend im Grünwalder: Die Löwen bezwingen den TSV Buchbach in einem packenden Spitzenspiel mit 4:3. 1860-Trainer Alper Kayabunar ist hinterher "fix und fertig".

Fiedler erzielt den Siegtreffer für Sechzig

Wer hat die Löwen in der Saison 2026/27 aus dem Toto-Pokal geworfen? Der TSV Buchbach. Wer hat Sechzig nach dem ersten Regionalliga-Absturz 2017/18 die erste Pleite zugefügt? Der TSV Buchbach. Wer schockte die Blauen auch bei der geplanten Revanche im Viertliga-Hinspiel? Dreimal dürfen Sie raten. . .

Es war Youngster Lance Fiedler und einer ordentlichen Portion Dusel zu verdanken, dass Coach Alper Kayabunar hinterher am BR-Mikro höchst erleichtert jubeln durfte: "Ich bin fix und fertig. Ein sehr wildes Spiel. Am Ende sind wir natürlich froh über die drei Punkte, die wir uns erkämpft haben. Aber der Sieg war auch ein bisschen glücklich – muss man ehrlicherweise sagen."

Stellte die Löwen-Abwehr um Lasse Faßmann vor Herausforderungen: Tobias Heiland. © IMAGO

Kayabunar: "Wir haben uns weiterentwickelt"

Recht hatte er, aber schön der Reihe nach: Es lief erst die siebte Spielminute im Freitags-Flutlichtduell des TSV 1860 gegen den kleinen Dorfklub aus dem Landkreis Mühldorf am Inn, da stand der Heiland höchstselbst, nämlich Offensivmann Tobias Heiland, sträflich frei und vollstreckte doch tatsächlich die erste Chance des frechen gallischen Dorfes.

Schon wieder hinten, die Löwen, schon wieder dieser Triez- und Schreckverein Buchbach! "Wir haben uns weiterentwickelt. Wir waren nicht so eingespielt wie Buchbach, die schon seit längerem so zusammenspielen in der Konstellation", hatte Chefcoach Alper Kayabunar noch vor Anpfiff getönt: "Und dementsprechend sind wir zuversichtlich, dass wir es auf jeden Fall diesmal besser machen." Weit gefehlt, Löwen, weit gefehlt.

Der TSV 1860 gewann am Ende mit 4:3 gegen den TSV Buchbach. © IMAGO

Grünwalder könnte Buchbach laut Cerny beflügelt haben

Oder sollte das so ungleiche Aufeinandertreffen auf Giesings Höhen eine andere Wendung nehmen, weil die Sechzger ihrem Coach zufolge nun viel reifer geworden waren? Florian Niederlechner tat es jedenfalls den Gästen gleich und verwertete eine der ersten Löwen-Chancen nach einem Distanz-Kracher von Lance Fiedler gekonnt im Nachschuss zum 1:1 (17.). Prompt ging Sechzig in einem packenden und temporeichen Regionalliga-Spitzenspiel sogar in Führung: Flanke Fabio Wagner, Kopfball Felix Weber, wieder drin (29.) – Spiel gedreht.

Wenn nun einer dachte, dass sich die Rot-Weißen schon geschlagen geben, der sah sich bitterböse getäuscht: Zack, nochmal Heiland (33.). Zack, Samed Bahar (44.), jeder Schuss ein Treffer! Schon lag der Löwen-Schreck wieder in Front. Ein positives Halbzeitfazit von Löwen-Ikone Harald Cerny verdienten sich daher nur die Buchbacher Bazis: "Als Regionalligaspieler hat man das ja auch nicht jede Woche", sagte Cerny über das Highlight Grünwalder: "Und darum glaube ich schon, dass Sie das genießen und es auch beflügelt. Und Sie machen das sehr, sehr clever bis jetzt."

Nach der Partie gegen Buchbach überglücklich: Lance Fiedler. © IMAGO

Cerny: "Zieht sich schon ein bisschen durch die Saison"

1860 kam völlig zurecht schlechter weg: "Das zieht sich schon ein bisschen durch die ganze Saison. Vorne viele Chancen, heute machst du deine zwei Tore, aber hinten ist es viel zu einfach." Kayabunar brachte Einzelkönner Erdogan zur Pause, doch die besseren Chancen hatte erstmal Buchbach. Kayabunar legte personell mit Raphael Wach, Arian Calderon und Brahim Moumou nach, doch weil ein Abseitstreffer des Torjägers nicht zählte und sich die Buchbacher erfolgreich aufbäumten, roch es nach der nächsten Blamage.

Bis sie kamen, die Joker: Flanke Moumou, Kopfball Calderon – 3:3 (82.). Und sich Lance Fiedler in letzter Minute ein Herz fasste – 4:3 (96.)!

Gaga in Giesing!