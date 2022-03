Finanzspritze für Türkgücü: Will Saarbrücken so den TSV 1860 abhängen?

Verfolgt der Präsident des 1. FC Saarbrücken einen perfiden Plan? Laut einem Medienbericht will Hartmut Ostermann Türkgücü München mit einer halben Million Euro über die letzten Wochen retten, dem eigenen Klub so zum Aufstieg verhelfen und zugleich den Rivalen TSV 1860 ausstechen.

München/Saarbrücken - Dieser Plan ist eigentlich zu verrückt, um wahr zu sein: Schlägt der 1. FC Saarbrücken dem TSV 1860 München im Zusammenhang mit der Türkgücü-Insolvenz ein Schnippchen im Aufstiegsrennen?

Wie die schreibt, soll FCS-Präsident Hartmut Ostermann offenbar darüber nachdenken, Türkgücü mit einer Finanzspritze von knapp 500.000 Euro unter die Arme zu greifen, damit der chronisch klamme Klub nicht vorzeitig die Segel streicht und die Saarbrücker so ihre in den beiden direkten Duellen mit den Sechzgern gewonnenen sechs Punkte (3:1/5:1) verlieren.

TSV 1860 würde vom Türkgücü-Aus profitieren - Saarbrücken nicht

Der 70-Jährige ist Präsident und Sponsor des Tabellendritten zugleich: Sein Plan sei es dem Bericht zufolge, Türkgücü dabei zu helfen - elf Punkte Abzug und der Abstieg sind ohnehin schon sicher - die Saison zu Ende zu spielen. Sein FCS hätte damit wieder bessere Karten im Poker um den Aufstieg in die Zweite Liga, denn beim vorzeitigen Aus von Türkgücü würde Saarbrücken ganze sechs Punkte verlieren.

Es könnte durchaus sein, dass der angeschlagene Verein nach dem AusRückzug von Präsident und Geldgeber Hasan Kivran und dem Insolvenzantrag Anfang Februar noch im März seinen Spielbetrieb einstellen muss. Nachdem die Gehälter der Spieler von Januar bis März über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit übernommen wurden, kann TGM die besagten Kosten ohne neuen Geldgeber nicht wieder selbst übernehmen.

1860 wieder mitten drin im Aufstiegsrennen

Und die Löwen? Die wollen auch hoch in die Zweite Liga (auch wenn sie den Ball in der aktuellen Situation verständlicherweise noch flach halten) – und würden in die Röhre schauen, sollte an Ostermanns Idee etwas dran sein und sie umgesetzt werden. Bei einer Niederlage und einem Unentschieden gegen den Stadtrivalen droht Sechzig lediglich einen Punkt zu verlieren, wenn dieser aus der Drittliga-Wertung genommen wird. Ein großer Vorteil gegenüber Konkurrenten wie eben Saarbrücken oder gegenüber dem SV Waldhof Mannheim und dem VfL Osnabrück, die je vier Punkte verlieren würden.

Das Rückspiel steht noch aus: In Saarbrücken führten die Löwen bis zur 80. Minute mit 1:0 - dann fiel per Elfmeter der Ausgleich. © imago images/MIS

Das Rückspiel der Löwen gegen Saarbrücken findet am 2. April im Grünwalder Stadion statt. Selbstverständlich müssen alle Beteiligten ihre Hausaufgaben in der Dritten Liga erledigen - aber mit Ostermanns angeblichem Plan bekäme der Aufstiegskrimi einen ganz neuen Dreh. Eine Quelle dafür nannte die "Bild" dafür allerdings zunächst nicht.