Fast alle Trainer nennen 1860 als Regionalliga-Favoriten – der neue FC-Bayern-Coach aber nicht

Die neue Saison der Regionalliga Bayern startet mit klaren Favoriten: 15 von 19 Trainern sehen den TSV 1860 ganz vorne. Neben Löwen-Coach Alper Kayabunar nennen nur drei seiner Kollegen die Giesinger nicht.

Am Donnerstag startet die Regionalliga Bayern mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem TSV Aubstadt und dem 1. FC Schweinfurt 05 in die neue Saison. In der traditionellen Trainer-Umfrage des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) nennen zehn der 19 Übungsleiter auch die Schnüdel als einen der Favoriten auf die Meisterschaft – ob deren Rolle als Drittliga-Absteiger wenig verwunderlich. Nur zwei Teams gelten als noch größerer Favoriten als die Unterfranken: die SpVgg Unterhaching und – natürlich – der TSV 1860. Während die Vorstädter elf Stimmen erhielten, nannten 15 Trainer die Löwen als Topfavoriten.

Alper Kayabunar vermied es, seinen Mannen die Bürde des Gejagten aufzubürden. "Favoriten auf die Meisterschaft sind auch in diesem Jahr wieder die Klubs, die bereits in der letzten Saison oben mitgespielt haben", sagte der Löwen-Trainer: "Natürlich ist es immer möglich, dass auch ein Überraschungsteam dabei ist. Unsere Zielsetzung ist noch nicht seriös einzuschätzen. Wir gehen in die Saison und schauen in den ersten Wochen von Spiel zu Spiel."

Bayern-Trainer Dante nennt 1860 nicht

Auffällig: Neben René Schröder (TSV 1882 Landsberg) und Lukas Kling (SpVgg Bayreuth) vermeidet es auch der neue Coach der zweiten Mannschaft des FC Bayern, Dante, den Namen der Löwen zu nennen. "Ich glaube, dass Drittliga-Absteiger 1. FC Schweinfurt 05 ambitioniert in diese Saison gehen wird", sagte er: "Sonst ist es noch schwer abzuschätzen, wer ganz oben mitspielen wird. Im September wissen wir dazu mehr." Alle vier Testspiele für neue Saison haben die kleinen Bayern, die fünf Stimmen erhielten, verloren (0:2 gegen Legia Warschau, 1:4 gegen Wacker Innsbruck, 0:4 gegen die Stuttgarter Kickers, 1:3 gegen den SSV Ulm).

Ansonsten aber ist das Bild klar: 1860 ist trotz des Neustarts der heißeste Kandidat auf Rang eins. Die prominentesten Übungsleiter, die die Giesinger ganz vorne sehen, sind Markus Feulner (FC Augsburg II), Matthias Ostrzolek (Wacker Burghausen), Andreas Wolf (1. FC Nürnberg II) und Thorsten Kirschbaum (DJK Vilzing). "Wenn ein Verein wie der TSV 1860 München in die Regionalliga Bayern kommt, dann muss man einen solchen Klub im Meisterschaftsrennen auch ganz oben auf der Liste haben", sagte Niklas Reutelhuber (SpVgg Ansbach).

Schwabl: "Grundsätzlich muss man 1860 aber immer auf dem Zettel haben"

Für die SpVgg Unterhaching, die nach dem überraschenden Abschied von Sven Bender noch ohne neuen Chefcoach ist, nahm Sportdirektor Markus Schwabl an der Umfrage teil. Er sagte: "Grundsätzlich muss man 1860 aber immer auf dem Zettel haben." Bender soll nach Informationen der "Bild" übrigens Assistent von Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp werden.

Die Löwen haben am ersten Spieltag noch frei und starten am 1. August in Schweinfurt in die Liga.