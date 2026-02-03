AZ-Plus

Fans und Umsätze auf Rekord-Niveau – doch 1860 profitiert vom Boom nur begrenzt

Die als Pleiteliga verschriene Dritte Liga feiert Rekorde bei Fans und Finanzen, doch davon kann der TSV 1860 nur bedingt profitieren.
Matthias Eicher |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Fokus auf die Jugend: 1860-Boss Manfred Paula (l.) und Löwen-Präsident Gernot Mang.
Fokus auf die Jugend: 1860-Boss Manfred Paula (l.) und Löwen-Präsident Gernot Mang. © IMAGO/Ulrich Wagner

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar