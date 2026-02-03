Fans und Umsätze auf Rekord-Niveau – doch 1860 profitiert vom Boom nur begrenzt

Die als Pleiteliga verschriene Dritte Liga feiert Rekorde bei Fans und Finanzen, doch davon kann der TSV 1860 nur bedingt profitieren.

03. Februar 2026 - 21:37 Uhr

Fokus auf die Jugend: 1860-Boss Manfred Paula (l.) und Löwen-Präsident Gernot Mang. © IMAGO/Ulrich Wagner