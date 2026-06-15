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"Falsch, kreditschädigend, erschüttert mich": Ismaik vor TSV-1860-Showdown schockiert von Mangs Pleite-Aussage

1860-Präsident Gernot Mang erzählt auf einem Fantreffen, dass Hasan Ismaik den berüchtigten Darlehensvertrag plötzlich gekündigt habe, da dessen Firma HAM kein Geld mehr habe. Der Investor dementiert dies auf AZ-Nachfrage mit deutlichen Worten.
Matthias Eicher
Krischan Kaufmann Bernhard Lackner |
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1860-Präsident Gernot Mang (r.) und Investor Hasan Ismaik.
1860-Präsident Gernot Mang (r.) und Investor Hasan Ismaik. © IMAGO/Ulrich Wagner

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