Exklusiv "Falsch, kreditschädigend, erschüttert mich": Ismaik vor TSV-1860-Showdown schockiert von Mangs Pleite-Aussage

1860-Präsident Gernot Mang erzählt auf einem Fantreffen, dass Hasan Ismaik den berüchtigten Darlehensvertrag plötzlich gekündigt habe, da dessen Firma HAM kein Geld mehr habe. Der Investor dementiert dies auf AZ-Nachfrage mit deutlichen Worten.

1860-Präsident Gernot Mang (r.) und Investor Hasan Ismaik. © IMAGO/Ulrich Wagner