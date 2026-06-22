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Exklusiv: Die erste Reaktion der Stadtspitze auf die neuen Stadion-Pläne der Löwen

Eine große Stehtribüne, tausende Vip-Plätze, das ganze Stadion überdacht: Am Freitag hat der TSV 1860 seine ambitionierten Pläne fürs Grünwalder Stadion vorgestellt. Wie die Stadtspitze darauf reagiert.
Felix Müller
Felix Müller |
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v.l. Dominik Krause 2. Bürgermeister und Verena Dietl 3. Bürgermeisterin - Isar-Schänke - Oktoberfest / Wiesn Presserundgang, München 18.09.2025 *** f l Dominik Krause 2 Mayor and Verena Dietl 3 Mayor Isar Schänke Oktoberfest Wiesn press tour, Munich 18 09 2025
v.l. Dominik Krause 2. Bürgermeister und Verena Dietl 3. Bürgermeisterin - Isar-Schänke - Oktoberfest / Wiesn Presserundgang, München 18.09.2025 *** f l Dominik Krause 2 Mayor and Verena Dietl 3 Mayor Isar Schänke Oktoberfest Wiesn press tour, Munich 18 09 2025 © IMAGO/Stefan M. Prager (www.imago-images.de)

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