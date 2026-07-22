Sven Bender soll laut eines Medienberichts Co-Trainer des künftigen Bundestrainers Jürgen Klopp werden. Der ehemalige Spieler des TSV 1860 war Anfang Juni als Trainer der SpVgg Unterhaching zurückgetreten.

Die offizielle Verkündung steht noch aus, doch schon vor der Bestätigung von Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer sickern immer mehr Details des Deals durch. Laut "Bild" soll der 59-Jährige neben seinen jahrelangen Wegbegleitern Peter Krawietz und Pepijn Lijnders den früheren Nationalspieler Sven Bender (sieben Einsätze) als Co-Trainer mit zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) bringen.

Bender hatte seinen Vertrag beim Regionalligisten SpVgg Unterhaching erst Anfang Juli nach zwei Jahren aufgelöst und war kurzzeitig als möglicher neuer Cheftrainer des TSV 1860 gehandelt worden, bei dem er von 2002 bis 2009 ausgebildet worden und zum Profi gereift war. Der 37-Jährige spielte bei Borussia Dortmund sechs Jahre unter Klopp, wurde unter ihm zweimal deutscher Meister und einmal Pokalsieger. Beim BVB war Bender auch schon als Assistent von Edin Terzić und Nuri Şahin tätig, zuvor beim DFB als Co-Trainer der U16.

Sven Bender (l., mit Markus Schwabl) ist seit Anfang Juli nicht mehr Trainer der SpVgg Unterhaching. Nun soll er Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft werden. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Nieberga (www.imago-images.de)

Ex-Löwe Bender an der Seite von Klopp – DFB spendet an "Wings for Life"

Zudem wurde bekannt, wie die Kompensation für die Auflösung von Klopps bis 2029 laufenden Vertrag als "Head of Global Soccer" bei Red Bull aussehen soll. Der DFB, der sich eine millionenschwere Ablöse sparen wollte, spendet demnach einen noch nicht bestätigten Betrag an die konzerneigene Stiftung "Wings for Life". Den Münchnern ist sie vor allem durch den seit 2014 jährlich Anfang Mai in 33 Ländern zeitgleich stattfindenden Wohltätigkeitslauf bekannt. Beim Flagship-Run in der bayerischen Landeshauptstadt nehmen stets mehr als 10.000 Läufer teil.

Auch seien mit den weiteren Werbepartnern Klopps und des Verbandes alle offenen Punkte besprochen worden. Damit würde nur die Zustimmung der DFB-Gremien zu Klopps Vertrag bis zur WM 2030 fehlen. Ein Termin für eine entsprechende Sitzung stand nach SID-Informationen am Mittwochmorgen aber noch nicht fest. Klopp soll noch in dieser Woche in der Frankfurter DFB-Zentrale vorgestellt werden.