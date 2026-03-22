Interview Ex-Löwe Aygün lobt Volland: "Überragend, wie er die 3. Liga angenommen hat"

Der ehemalige Löwe Necat Aygün spricht im AZ-Interview über den Kracher zwischen seinen Ex-Klubs 1860 und Duisburg, das Aufstiegsrennen und den X-Faktor Kevin Volland.

22. März 2026 - 15:32 Uhr

Ex-Löwe Necat Aygün war für den TSV 1860 und Duisburg aktiv. © Imago