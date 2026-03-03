Ex-Bayern-Star vor Gastspiel beim TSV 1860: "Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher nicht sein"

Michael Tarnat, der ehemalige Spieler des FC Bayern, kehrt als Aue-Boss zurück auf Giesings Höhen. Vor dem Duell mit 1860 spricht er über Derby-Erinnerungen, den Kampf um den Klassenerhalt und die Stärken der Löwen.

Michael Tarnat bestritt als Profi 198 Spiele für den FC Bayern. Seit Januar ist der Geschäftsführer von Erzgebirge Aue, dem Gegner des TSV 1860 am Dienstag, den er vor dem Abstieg in die Regionalliga bewahren soll.

AZ: Herr Tarnat, Sie haben sechs Jahre für den FC Bayern gespielt, und waren später auch noch in verschiedenen Funktionen in der Jugend beim Klub tätig. Fühlt sich das Spiel am Dienstag ein bisserl wie heimkommen an?

MICHAEL TARNAT: Ja, ich habe noch einen Wohnsitz in München. Mit der Jugend und U23 haben wir seinerzeit einige Spiele an der Grünwalder Straße absolviert, aber als meine Heimat würde ich es nicht bezeichnen.

Sie haben als Bayern-Spieler zwölf Stadtderbys erlebt. Hat da so ein Spiel gegen 1860 nach wie vor eine besondere Bedeutung?

Nein, nicht direkt. Aber natürlich bleiben Derbysiege immer in guter Erinnerung.

Welches Stadtderby gegen den TSV 1860 kommt Ihnen als Erstes in Erinnerung?

Jedes Derby hatte seine eigene (Vor)Geschichte und es knisterte immer. Deshalb möchte ich kein Ranking aufstellen.

Tarant weiß: "1860 wittert nach drei Siegen wieder Morgenluft"

Mittlerweile ist der Löwe in der Dritten Liga, Sie sind Sportgeschäftsführer bei Erzgebirge Aue. Was erwarten Sie für ein Duell?

Wir bereiten uns auf ein typisches Drittliga-Spiel vor, in dem die Vorzeichen unterschiedlicher nicht sein könnten. 1860 wittert nach drei Siegen wieder Morgenluft, wir sind 2026 noch sieglos. Dennoch geht es bei Null los und wird wohl von Kleinigkeiten entschieden.

Aue kämpft in diesen Wochen gegen den Abstieg. Wie lautet das Ziel für den Rest der Saison?

Es gilt, in jedem Spiel möglichst ans Limit zu kommen, das eigene Potenzial auszuschöpfen und möglichst weniger Fehler zu machen als der Gegner. Dann ist noch vieles denkbar. Wir brauchen dringend ein Erfolgserlebnis.

Archivbild vom 11. April 1998: Michael Tarnat (r.) während des 187. Lokalderbys gegen Löwe Manfred Bender. © Peter_Kneffel

Es ist Ihre erste Station als Geschäftsführer Sport im Profibereich. Was haben Sie sich persönlich vorgenommen?

Fußball ist und bleibt ein Mannschaftssport. Deshalb geht es nicht um persönliche Ziele, sondern um den Erfolg der Mannschaft, des Vereins. Wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, dann habe ich schon viel erreicht. Noch sind wir davon ein ganzes Stück entfernt. Und ich kann versichern: Das nervt, egal ob Spieler, Trainer, Sportdirektor oder eben Fans.

"Über die individuelle Klasse des Teams brauchen wir nicht zu streiten"

Sechzig verlor das Hinspiel in Aue mit 0:2. Stellen Sie sich auf eine ähnliche Löwen-Elf ein?

Im Hinspiel war ich noch nicht im Amt und Aue hatte meines Wissens das glücklichere Ende für sich nach zwei Lattentreffern der Löwen. Wenn sich dies am Dienstagabend wiederholt, wäre ich ganz und gar nicht böse.

Wo sehen Sie die Stärken des TSV 1860?

Über die individuelle Klasse des Teams, vor allem in der Offensive, brauchen wir nicht zu streiten. Auch die Kulisse ist ein Faustpfand. Ansonsten überlasse ich die Einschätzung des Gegners unserem Trainerteam.

Der TSV 1860 möchte aufsteigen. Selbst wenn das nicht in dieser Saison klappt: Wünschen Sie sich eines Tages wieder ein Stadtderby zwischen dem FC Bayern und den Löwen?

Davon sind wir im Moment doch ziemlich weit entfernt. Aber wenn es in absehbarer Zukunft so weit sein sollte, bin ich gern als Zuschauer im Stadion.