Kommentar Etwas ist anders bei den Löwen: Hobsch ist das neue Gesicht des TSV-1860-Spirit

Die Last-Minute-Löwen zeigen, dass der TSV 1860 in dieser Saison nicht nur durch seine Aushängeschilder besticht, findet AZ-Sportchef Krischan Kaufmann.

15. September 2025 - 14:54 Uhr

Sorgte für den Siegtreffer gegen Havelse: Patrick Hobsch. © IMAGO