Essenzielle Fragen beim TSV 1860 unklar: Parteien ringen um das Spielrecht

Die Zeit beim TSV 1860 drängt. Auf die wichtigen Fragen gibt es weiter keine Antworten. Hinter den Kulissen soll nach AZ-Informationen unter anderem um das Spielrecht auf juristischem Wege gerungen werden.

10. Juli 2026 - 13:31 Uhr

Ringt hinter den Kulissen um Lösungen: Präsident Gernot Mang. © IMAGO