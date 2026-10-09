AZ-Plus

"Es waren um die 35 Meter": Der Löwe, der einst Sepp Maier überraschte, wird 80

Er war Derbyheld, Kapitän und Kopfballstarker Abwehrchef: Alfred Kohlhäufl, Entdeckung von Bayern-Trainer Dettmar Cramer und Kultfigur des TSV 1860, wird 80 – und blickt auf ein Leben zwischen Fußball, Ausbildung und bodenständigem Familienalltag zurück.
| Erich Altmann
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Der FC Bayern und der TSV 1860, angeführt von Gerd Müller (l.) und Alfred Kohlhäufl (r.) beim Einmarsch zum denkwürdigen Derby am 12. November 1977 im Olympiastadion vor 77.573 Zuschauern. Hinter Müller: FCB-Torwart Sepp Maier.
Der FC Bayern und der TSV 1860, angeführt von Gerd Müller (l.) und Alfred Kohlhäufl (r.) beim Einmarsch zum denkwürdigen Derby am 12. November 1977 im Olympiastadion vor 77.573 Zuschauern. Hinter Müller: FCB-Torwart Sepp Maier. © imago sportfotodienst

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar