10:0 beim TSV 1862 Grafenau, 15:0 beim TSV 1925 Weyarn: Der TSV 1860 feiert zu Beginn der (Testspiel-)Saison 2025/26 zwei Schützenfeste gegen unterklassige Gegner. Der Türöffner ist jeweils – wie könnte es anders sein? – Rückkehrer Volland.

Kevin Volland trug sich auch beim Testspiel in Weyarn in die Torschützenliste ein.

Es lief die zehnte Minute im Duell der Sechzger mit den Zweiundsechzgern, da geschah etwas, das in die schillernden Vereinshistorie der Löwen in einem bedeutungslosen Test nur als Randnotiz eingehen wird, aber dennoch viele Löwen-Herzen höher schlagen ließ: Ein gewisser Kevin Volland traf (wieder) für die Blauen ins Schwarze.

"4816 Tage darauf gewartet", schrieb der TSV 1860 nach dem 10:0-Kantersieg am Samstag bei Bezirksligist TSV 1862 Grafenau in den Sozialen Medien: "Mit seinem heutigen Tor zum 1:0 trifft Kevin Volland knapp 13 Jahre nach seinem letzten Tor für die Löwen wieder für Münchens große Liebe". Am 21. April 2012 war das, beim 4:1 Zweitliga-Sieg gegen den FC Ingolstadt 04 hatte Volland zur Führung und zum Endstand eingenetzt und obendrein noch einen Assist geliefert.

Vollands Rückkehr und Auftakt zur neuen Saison

So oder so ähnlich stellen sich die Sechzger auch sein künftiges Wirken auf der Jagd nach einem Aufstiegsplatz in der Spielzeit 2025/26 vor. Der Auftakt ist jedenfalls gleich doppelt gelungen, denn am Sonntag beim 15:0-Schützenfest gegen Kreisklassen-Aufsteiger TSV 1925 Weyarn war es ebenfalls Volland, der den Eröffnungstreffer erzielte. "Es war auf jeden Fall der Plan, den wir hatten, dass Kevin anfängt mit den Toren", so Cheftrainer Patrick Glöckner auf AZ-Anfrage. Ein Scherz des 48-Jährigen, der ernsthaft hinzufügte: "Das ist natürlich schön für die Fans, aber für uns uninteressant. Hauptsache, wir machen die Tore." Diese fielen reichlich, insgesamt 25 Stück. 25 für Sechzig.

Trainer Glöckners Einschätzung

"Wir haben zehn schöne Tore gesehen, super Stimmung, über 1.700 Zuschauer, gutes Wetter und das Spiel war vom Verein prima vorbereitet worden", lobte Glöckner zunächst schon am Samstag nach der Testspielpremiere gegen Grafenau im Bayerischen Wald und relativierte, dass dem erfolgreichen Volland-Tordebüt erst im zweiten Durchgang neun weitere Treffer folgten: "Wir haben uns nicht auf das Spiel speziell vorbereitet, zuletzt unwahrscheinlich viel im Training gemacht. Deswegen glaube ich, dass wir ein bisschen unkonzentriert in der 1. Halbzeit vom Tor gewesen sind. Vom Ergebnis her hätte es auch vor der Pause genauso ausgehen können wie in der 2. Halbzeit."

Löwen-Coach Patrick Glöckner konnte mit den beiden Testspiel-Siegen zum Auftakt in die Vorbereitung durchaus zufrieden sein. © IMAGO/Ulrich Wagner

In der zweiten Hälfte machten es Siemen Voet (48., 89.), Manuel Pfeifer (52.), Tunay Deniz (57.), Sean Dulic (67.), Patrick Hobsch (70., 84.), Maximilian Wolfram (77.) und David Philipp (86.) standesgemäß zweistellig für 1860. Dabei tat sich vor allem Abwehr-Neulöwe Voet mit einer starken Leistung in der neuformierten Dreierkette und seinem Doppelpack hervor.

Über 2000 Fans sehen Löwen-Schützenfest in Weyarn

In Teil zwei des Test-Doppelpacks, am Sonntag bei Weyarns hundertjährigen Vereinsjubiläum, folgte vor 2060 Zuschauern schließlich das Volland-Déjà-Vu, diesmal durch einen Abstauber (8.). Neuzugang Manuel Pfeifer (11.), Clemens Lippmann (13.), Emre Erdogan (35.), Max Christiansen (41.) und Patrick Hobsch (43.) legten zu einer komfortablen 6:0-Pausenführung nach. Soichiro Kozuki per Dreierpack (61., 65., 81.) sowie Florian Niederlechner (63.), David Philipp (74.), Tim Danhof (76.), Max Reinthaler (79.), Tunay Deniz (84., 86.) besorgten den 15:0-Endstand.

"Man sollte schon mehrere Klassenunterschiede merken, ich denke, das haben wir auch gezeigt“, bilanzierte Glöckner. Der TSV-Trainer hatte in beiden Tests jeweils zur Pause munter durchgetauscht und zeigte sich mit den beiden Ergebnissen "total zufrieden".

Was nun folgt, ist der erste freie Tag seit Beginn der Vorbereitung. "Wir brauchen die Spieler auch vom Kopf her frisch und da ist es entscheidend, dass sie auch mal freihaben." Nach 25 Stück und dem erfolgreichen Auftakt der Volland-Mania nicht unverdient.