Es könnte teuer werden: TSV 1860 und Mueller können sich nicht einigen

Das Verfahren zwischen dem TSV 1860 und Ex-Boss Oliver Mueller vor dem Landgericht München I findet kein Ende. Die Richter erklären: Für den Verlierer könnte es ohne einen schnellen Abschluss teuer werden.

26. Februar 2026 - 16:11 Uhr

Fordert vom TSV 1860 eine Abfindung für die fristlose Kündigung: Ex-Boss Oliver Mueller. © IMAGO