"Es ist Potenzial da": Was 1860-Legende Miller von den Löwen erwartet

1860-Legende Thomas Miller lobt die Löwen, verweist auf den Neuanfang und fordert Zusammenhalt.

Kein Wunder, dass es so gut läuft, wenn Sechzigs "Fußballgott" auf dem Rasen steht, oder nicht?

Löwen-Legende Thomas Miller hat am vergangenen Freitagabend als TV-Experte des "BR" einen 3:0-Heimsieg des TSV 1860 im Grünwalder Stadion gegen den TSV Schwaben Augsburg verfolgen dürfen – und sich erstaunt über die Dominanz der Blauen gezeigt.

"Ich bin überrascht, dass sie so gut spielen, wenn man bedenkt, dass es vor vier Wochen die Mannschaft noch gar nicht gegeben hat", sagte Miller im Pausen-Interview bei der Übertragung des Duells im BR-Livestream im Hinblick auf die überzeugende Leistung nach dem bitteren Absturz aus der Dritten Liga und dem folgenden Neustart einer komplett neuen Mannschaft in der Regionalliga Bayern.

Was das Personal angeht, lobte Miller sowohl Coach Alper Kayabunar (40) als auch einige seiner Junglöwen: "Ich glaube, dass alles so passt", sagte Miller im Hinblick auf den "Aufstieg" von Kayabunar vom U21-Meistertrainer in der Bayernliga Süd zum Regionalliga-Coach: "Was nutzt einer, der die Zweite Liga kennt, aber diese Liga hier nicht?"

Miller: "Die Jungen gefallen mir sehr gut"

Was Kayabunars Kicker anbelangt, nannte der einstige, beinharte Defensivspieler die Talente Lance Fiedler, Fabio Wagner, Emre Erdogan sowie Rückkehrer Raphael Ott: "Die Jungen gefallen mir sehr gut", wenngleich Dribbler Erdogan "einen Durchhänger" habe.

Über die traditionell hohe Erwartungshaltung der Sechzger, deren Fans wie Verantwortliche sich als Traditionsverein nicht selten den oberen Ligen zugehörig wähnen, meinte Miller: "Ich bin froh, wenn wir bis zur Winterpause genügend Punkte holen, dass wir bei den Leuten sind, dass wir vorne dabei sind." Bis zum Winter also nicht abreißen lassen und nach einer geordneten wie professionellen Vorbereitung, die 1860 im Sommer kaum hatte, voll angreifen: "Es ist Potenzial da bei uns und wir müssen schauen, dass wir bis zur Winterpause hinkommen. Dann muss eine knallharte Wintervorbereitung da sein und dann müssen die Spielabläufe einstudiert werden."

Das sagt Miller über Sechzigs schwierigen Neuanfang

Und wie schaut es dann mit dem Weg zurück in den Profifußball aus, Herr Miller? Für den sofortigen Wiederaufstieg oder gar die Rückkehr in die Zweite Liga prophezeite der einstige Aufstiegs- und Bundesligaheld des TSV weiß-blaue Schwierigkeiten: "Wie gesagt, das ist ein absoluter kompletter Neuanfang und es wird ganz, ganz schwierig und es wird ein steiniger Weg werden, bis wir wieder nach oben kommen."

Damit dies überhaupt funktionieren kann, fordert Miller, der trotz des Absturzes in den Amateurfußball nur wenige der allerdings durchaus vorhandenen negativen Stimmen vernommen hat, Zusammenhalt im Lager der in den vergangenen Jahren gerade in der Ära von Ex-Investor Hasan Ismaik gespaltenen Löwen-Anhängerschaft: "Es ist ein kompletter Neuanfang für unseren Verein und wir müssen jetzt alle zusammenstehen."