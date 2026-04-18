Interview "Es ist manchmal hart und traurig": Giannikis über seine Zeit beim TSV 1860 München

Saarbrücken-Coach Argirios Giannikis spricht in der AZ über das Duell mit seinem Ex-Verein TSV 1860 und seine Zeit bei den Löwen.

18. April 2026 - 11:27 Uhr

Ehemaliger Trainer des TSV 1860: Argirios Giannikis © IMAGO / Ulrich Wagner