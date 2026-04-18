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Interview

"Es ist manchmal hart und traurig": Giannikis über seine Zeit beim TSV 1860 München

Saarbrücken-Coach Argirios Giannikis spricht in der AZ über das Duell mit seinem Ex-Verein TSV 1860 und seine Zeit bei den Löwen.
Matthias Eicher |
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Ehemaliger Trainer des TSV 1860: Argirios Giannikis
Ehemaliger Trainer des TSV 1860: Argirios Giannikis © IMAGO / Ulrich Wagner

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