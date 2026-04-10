AZ-Plus

Es ist fix! Dähne verlängert beim TSV 1860

Der TSV 1860 verlängert mit Thomas Dähne. Das gab der Klub am Freitag bekannt.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Thomas Dähne hütet seit Sommer vergangenen Jahres das Tor des TSV 1860.
Thomas Dähne hütet seit Sommer vergangenen Jahres das Tor des TSV 1860. © IMAGO/Oliver Zimmermann

Stück für Stück konnten sich die Löwen-Fans zusammenreimen, was sich hinter den Kulissen abspielte. Thomas Dähne verlängert seinen Vertrag beim TSV 1860 bis mindestens 2028. "Ich bin sehr dankbar für das gegenseitige Vertrauen und die Wertschätzung, die ich hier beim TSV 1860 München erleben darf", wird Dähne auf der Löwen-Website zitiert: "Es macht mich stolz, ein Löwe zu sein und auch die kommenden beiden Jahre hier im Tor zu stehen."

Dähne kommt auf 29 Spiele für Sechzig

In der laufenden Saison kam Dähne bislang in 29 Spielen der Dritten Liga sowie drei Spielen im Landespokal zum Einsatz und blieb dabei in zehn Partien ohne Gegentreffer. "Er zählt zu den besten Torhütern der Dritten Liga und ist in unserer Mannschaft ein extrem wichtiger Spieler, der mit unbändigem Willen und einwandfreiem Charakter vorangeht", sagt Manfred Paula.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.