Es ist fix! Dähne verlängert beim TSV 1860

Der TSV 1860 verlängert mit Thomas Dähne. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

Stück für Stück konnten sich die Löwen-Fans zusammenreimen, was sich hinter den Kulissen abspielte. Thomas Dähne verlängert seinen Vertrag beim TSV 1860 bis mindestens 2028. "Ich bin sehr dankbar für das gegenseitige Vertrauen und die Wertschätzung, die ich hier beim TSV 1860 München erleben darf", wird Dähne auf der Löwen-Website zitiert: "Es macht mich stolz, ein Löwe zu sein und auch die kommenden beiden Jahre hier im Tor zu stehen."

Dähne kommt auf 29 Spiele für Sechzig

In der laufenden Saison kam Dähne bislang in 29 Spielen der Dritten Liga sowie drei Spielen im Landespokal zum Einsatz und blieb dabei in zehn Partien ohne Gegentreffer. "Er zählt zu den besten Torhütern der Dritten Liga und ist in unserer Mannschaft ein extrem wichtiger Spieler, der mit unbändigem Willen und einwandfreiem Charakter vorangeht", sagt Manfred Paula.