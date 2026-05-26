AZ-Plus

Es droht der Regionalliga-Absturz: Wie konnte es beim TSV 1860 nur so weit kommen?

1860 braucht bis zum 3. Juni 2,7 Millionen Euro, sonst droht der Gang in die Regionalliga. Ismaik kündigt einen Darlehensvertrag, Boss Paula geht juristisch dagegen vor. Die AZ ordnet die Lage in Giesing ein.
Matthias Eicher |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
1860-Geschäftsführer Manfred Paula (l.) und Investor Hasan Ismaik.
1860-Geschäftsführer Manfred Paula (l.) und Investor Hasan Ismaik. © IMAGO/Ulrich Wagner

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar