Es droht der Regionalliga-Absturz: Wie konnte es beim TSV 1860 nur so weit kommen?

1860 braucht bis zum 3. Juni 2,7 Millionen Euro, sonst droht der Gang in die Regionalliga. Ismaik kündigt einen Darlehensvertrag, Boss Paula geht juristisch dagegen vor. Die AZ ordnet die Lage in Giesing ein.

26. Mai 2026 - 20:56 Uhr

1860-Geschäftsführer Manfred Paula (l.) und Investor Hasan Ismaik. © IMAGO/Ulrich Wagner