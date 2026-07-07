Erster Routinier steht bereits vor Verlängerung: Mit wem sich der TSV 1860 einig ist

Der TSV 1860 und der erste Routinier sind sich nach AZ-Informationen über einen neuen Vertrag einig.

07. Juli 2026 - 11:29 Uhr

Bald schon wieder auf dem Trainingsplatz des TSV 1860? Tunay Deniz. © IMAGO