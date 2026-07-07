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Erster Routinier steht bereits vor Verlängerung: Mit wem sich der TSV 1860 einig ist

Der TSV 1860 und der erste Routinier sind sich nach AZ-Informationen über einen neuen Vertrag einig.
Kilian Kreitmair |
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Bald schon wieder auf dem Trainingsplatz des TSV 1860? Tunay Deniz.
Bald schon wieder auf dem Trainingsplatz des TSV 1860? Tunay Deniz. © IMAGO

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